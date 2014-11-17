В Петербурге задержали женщину с 4,5 кг синтетических наркотиков

Кроме наркотиков, в помещении нашли электронные весы и упаковочные материалы.

В Санкт-Петербурге сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 25-летнюю ранее судимую жительницу, подозреваемую в хранении и сбыте запрещённых веществ.

Операция проходила в рамках профилактического мероприятия "Мак-2025". В квартире дома на проспекте Пятилеток полицейские обнаружили 8 запаянных пакетов с порошком общей массой более 4,3 кг и пластиковый контейнер с ещё 191 граммом вещества. Экспертиза показала, что в одном из пакетов находился килограмм синтетического психостимулятора.

Кроме наркотиков, в помещении нашли электронные весы и упаковочные материалы, которые, по версии следствия, использовались для фасовки "синтетики".

Возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Женщина задержана, полиция выясняет возможных сообщников и каналы распространения запрещённых веществ.

