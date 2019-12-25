Построенный в конце XIX века Храм Богоявления отреставрируют почти за 40 млн рублей

В храме нужно отреставрировать интерьеры центрального нефа, воссоздав устраченные фрагменты живописи.

Храм Богоявления на Двинской улице отреставрируют за 38,9 млн рублей. Такая информация появилас на портале госудраственных закупок.

В храме нужно отреставрировать интерьеры центрального нефа, воссоздав устраченные фрагменты живописи. Заявки будут принимать до 3 июня.

Храм был основан 1892 году в память спасения цесаревича Николая Александровича – за год до этого во время проезда через город Оцу в Японии его ранили в голову саблей.

Ранее стало известно, что площадь перед Александро-Невской лаврой освободят от проводов.

Фото: ВКонтакте / Храм Богоявления на Гутуевском острове