На Шоссейную улицу в Янино выбежал бобр

Если животное не ранено, то не следует предпринимать попытки оказать помощь.

Бобра заметили на проезжей части в Ленобласти. Животное выбежало на Шоссейную улицу в Янино, рассказали очевидцы.

В Росприроднадзоре по Северо-Западу автомобилистов попросили при движении в ночное время соблюдать скоростной режим и быть внимательными, поскольку весной растет количество случаев выхода диких животных на дорогу.

Бобры не впадают в спячку. В зимнее время количество передвижений сокращается, а с наступлением теплых дней животные стараются прогреть свою шубку на солнце, а также восполнить запасы корма. Ранней весной рацион составляет кора деревьев, так как излюбленное лакомство в виде камыша, кувшинок и тростника еще недоступно. Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

А во второй половине весны у бобров появляется потомство. Молодые животные в 2-3 года покидают семью в поисках новых мест обитания и создания пар.

При встрече с бобром к нему не стоит подходить. Если животное не ранено, то не следует предпринимать попытки оказать помощь. Также его нельзя подкармливать.

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Фото: Telegram / Наше Янино