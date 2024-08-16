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На Шоссейную улицу в Янино выбежал бобр
Сегодня, 11:40
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На Шоссейную улицу в Янино выбежал бобр

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Если животное не ранено, то не следует предпринимать попытки оказать помощь.

Бобра заметили на проезжей части в Ленобласти. Животное выбежало на Шоссейную улицу в Янино, рассказали очевидцы. 

В Росприроднадзоре по Северо-Западу автомобилистов попросили при движении в ночное время соблюдать скоростной режим и быть внимательными, поскольку весной растет количество случаев выхода диких животных на дорогу. 

Бобры не впадают в спячку. В зимнее время количество передвижений сокращается, а с наступлением теплых дней животные стараются прогреть свою шубку на солнце, а также восполнить запасы корма. Ранней весной рацион составляет кора деревьев, так как излюбленное лакомство в виде камыша, кувшинок и тростника еще недоступно. 

Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО  

А во второй половине весны у бобров появляется потомство. Молодые животные в 2-3 года покидают семью в поисках новых мест обитания и создания пар. 

При встрече с бобром к нему не стоит подходить. Если животное не ранено, то не следует предпринимать попытки оказать помощь. Также его нельзя подкармливать. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти заметили первых аистов в этом сезоне. 

Фото: Telegram / Наше Янино 

Теги: бобры, янино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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