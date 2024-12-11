Блокадники не получили личных поздравлений от петербургских чиновников

В этом году блокадникам отправят поздравления к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, а не к 80-летию полного снятия Ленинграда с фашистской блокады.

В Петербурге ветеранам-блокадникам не вручили традиционные поздравления по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Близкие пожилых людей сообщили, что они не получали ни открыток, ни звонков, ни личных визитов от официальных лиц и представителей власти. Об этом сообщает "Фонтанка".

Пресс-служба губернатора Петербурга Александра Беглова сообщила, что в этом году блокадникам отправят поздравления к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, а не к 80-летию полного снятия Ленинграда с фашистской блокады, как это происходило в предыдущие годы. Каждому блокаднику вручат памятную медаль, а также постараются пригласить их на праздничные мероприятия.

Читательница из Выборгского района Ольга поделилась своим опытом, рассказав, что её отец, как и многие другие блокадники, привыкли получать поздравления от президента, губернатора и муниципальных органов власти. Но в этом году он не получил традиционного внимания. Она добавила, что при этом в городе прошли салют и праздничные мероприятия.

Представители муниципалитета пообещали Ольге, что её отцу и другим блокадникам сделают персональные поздравления в День Победы.

Фото: Piter.TV