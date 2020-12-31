Александр Белькович поделился рецептами блинов на Масленицу

Совсем скоро россияне будут отмечать Масленицу, которая выпала в этом году на числа с 8 по 14 марта. Одним из главных атрибутов праздника являются блины, символизирующие солнце, которое разгорается все ярче ранней весной.
Piter.TV пообщался с шеф-поваром и ведущим программы "ПроСТО кухня" на телеканале СТС Александром Бельковичем и узнал у него рецепты блинов и блюд, которые можно приготовить из них.
Блины на Масленицу рецепты
Блинный торт
Ингредиенты для теста:
Яйца 2 штуки
Пшеничная мука 200 г
Какао 200 г
Молоко 1 литр
Сахар 100 г
Масло растительное 10 мл
Соль по вкусу
Для приготовления крема нужны:
Сахар 100 г
Крахмал кукурузный 30 г
Молоко 370 мл
Желток 4 штуки
Кокосовая стружка 50 г
Сливки 33% 500 мл
Сахар 50 г
Украшаем киви (4 шт.)
Приготовление
Крем:
Отделить желтки от белков, опустить желтки в сотейник и поставить на плиту.
Добавить к желткам 370 мл молока и крахмал.
Перемешать все веничком и добавить кокосовую стружку.
Отставить в сторону, чтобы крем остыл.
Тесто:
В одной миске смешать муку и какао.
Совет от шефа: Какао лучше сразу смешивать с мукой, чтобы тесто было более однородное
Во вторую миску разбить яйца, добавить пару щепоток соли, 100 г сахара, 1 литр молока и все размешать.
Высыпать муку с какао во вторую миску и перемешать.
Добавить 5 мл растительного масла и воды, чтобы тесто не было густым.
Смазать скороду 5 мл растительного масла, равномерно налить тесто на сковороду и обжарить блин с обеих сторон.
После того, как получится горка блинов, взбить 500 мл сливок в течение 1 минуты.
Добавить взбитые сливки в остывший крем и перемешать до однородной консистенции.
Смазать каждый блин кремом и собрать торт. Сверху и по бокам тоже покрыть слоем крема.
Убрать торт в холодильник на 2-3 часа.
Совет от шефа: В холодильнике торт лучше пропитается и будет более нежным.
Сервировка
Нарезать киви тонкими ломтиками и выложить сверху торта.
Посыпать кокосовой стружкой и какао.
Кокосовые блины с клубнично-мятным соусом
Ингредиенты:
Яйцо 1 штука
Мука 100 г
Сахар 20 г
Кокосовая стружка 10 г
Молоко 300 мл
Коньяк 30 г
Половина апельсина
Мята 2 г
Мед 50 г
Клубника свежая 100 г
Растительное масло 25 мл
Соль по вкусу
Приготовление
В молоко разбить яйцо, добавить сахар, 1 щепотку соли и перемешать венчиком.
Медленно всыпать муку в молоко, налить 5 мл растительного масла, добавить кокосовой стружки и постоянно взбивать тесто венчиком.
Совет от шефа: Чтобы блинчики не прилипали к сковороде, нужно добавить в тесто немного растительного масла.
На сковороду налить 20 мл растительного масла и выпекать блинчики.
Совет от шефа: Блинчики не обязательно должны быть тонкие.
Клубнику хаотично нарезать и отправить на новую разогретую сковороду.
К клубнике добавить мед, мелко нарезанную мяту, выжать сок половины апельсина.
Готовые блины положить в соус, влить коньяк и поджечь.
Сервировка
Переложить блины в клубничном соусе на тарелку и украсить листиком мяты.
Фото: пресс-служба СТС
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