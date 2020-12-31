Александр Белькович поделился рецептами блинов на Масленицу

Масленичная неделя выпала в этом году на числа с 8 по 14 марта.

Совсем скоро россияне будут отмечать Масленицу, которая выпала в этом году на числа с 8 по 14 марта. Одним из главных атрибутов праздника являются блины, символизирующие солнце, которое разгорается все ярче ранней весной.

Piter.TV пообщался с шеф-поваром и ведущим программы "ПроСТО кухня" на телеканале СТС Александром Бельковичем и узнал у него рецепты блинов и блюд, которые можно приготовить из них.

Блины на Масленицу рецепты

Блинный торт

Ингредиенты для теста:

Яйца 2 штуки

Пшеничная мука 200 г

Какао 200 г

Молоко 1 литр

Сахар 100 г

Масло растительное 10 мл

Соль по вкусу

Для приготовления крема нужны :

Сахар 100 г

Крахмал кукурузный 30 г

Молоко 370 мл

Желток 4 штуки

Кокосовая стружка 50 г

Сливки 33% 500 мл

Сахар 50 г

Украшаем киви (4 шт.)

Приготовление

Крем:

Отделить желтки от белков, опустить желтки в сотейник и поставить на плиту.

Добавить к желткам 370 мл молока и крахмал.

Перемешать все веничком и добавить кокосовую стружку.

Отставить в сторону, чтобы крем остыл.

Тесто:

В одной миске смешать муку и какао.

Совет от шефа: Какао лучше сразу смешивать с мукой, чтобы тесто было более однородное

Во вторую миску разбить яйца, добавить пару щепоток соли, 100 г сахара, 1 литр молока и все размешать.

Высыпать муку с какао во вторую миску и перемешать.

Добавить 5 мл растительного масла и воды, чтобы тесто не было густым.

Смазать скороду 5 мл растительного масла, равномерно налить тесто на сковороду и обжарить блин с обеих сторон.

После того, как получится горка блинов, взбить 500 мл сливок в течение 1 минуты.

Добавить взбитые сливки в остывший крем и перемешать до однородной консистенции.

Смазать каждый блин кремом и собрать торт. Сверху и по бокам тоже покрыть слоем крема.

Убрать торт в холодильник на 2-3 часа.

Совет от шефа: В холодильнике торт лучше пропитается и будет более нежным.

Сервировка

Нарезать киви тонкими ломтиками и выложить сверху торта.

Посыпать кокосовой стружкой и какао.

Кокосовые блины с клубнично-мятным соусом

Ингредиенты:

Яйцо 1 штука

Мука 100 г

Сахар 20 г

Кокосовая стружка 10 г

Молоко 300 мл

Коньяк 30 г

Половина апельсина

Мята 2 г

Мед 50 г

Клубника свежая 100 г

Растительное масло 25 мл

Соль по вкусу

Приготовление

В молоко разбить яйцо, добавить сахар, 1 щепотку соли и перемешать венчиком.

Медленно всыпать муку в молоко, налить 5 мл растительного масла, добавить кокосовой стружки и постоянно взбивать тесто венчиком.

Совет от шефа: Чтобы блинчики не прилипали к сковороде, нужно добавить в тесто немного растительного масла.

На сковороду налить 20 мл растительного масла и выпекать блинчики.

Совет от шефа: Блинчики не обязательно должны быть тонкие.

Клубнику хаотично нарезать и отправить на новую разогретую сковороду.

К клубнике добавить мед, мелко нарезанную мяту, выжать сок половины апельсина.

Готовые блины положить в соус, влить коньяк и поджечь.

Сервировка

Переложить блины в клубничном соусе на тарелку и украсить листиком мяты.

Фото: пресс-служба СТС