Названа дата завершения благоустройства в Заневском парке

Сейчас в парке сажают газон, меняют покрытие площадки и проводят другие работы.

Стала известна дата завершения всех работ по благоустройству в Заневском парке Красногвардейского района. Сегодня проконтролировать ход работ в парк приехал вице-губернатор Анатолий Повелий.

По словам главы районной администрации Евгения Разумишкина, парк должен быть полностью готов к 1 сентября. Его торжественно откроют вместе с жителями.

На данный момент некоторые площадки оградили забором, так как там ведутся работы. Отметим, что ранее парк был открыт, несмотря на то, что не все работы были завершены, а то, что было сделано, уже не выглядело как новое.

Фото: администрация Красногвардейского района