Этой весной в Петербурге планируется активное благоустройство территорий после работ

После зимнего сезона на территории Петербурга производители работ должны закрыть ордера и аварийные уведомления. В холода проводится первичное восстановление благоустройства: в частности, укладывается асфальт, а газон засыпается землей, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Агротехнический период в 2026 году стартует раньше из-за ранней весны, подчеркнули в городском комитете по благоустройству. Специалисты ГАТИ начнут закрывать ордера тоже раньше. По этому вопросу начальник ведомства Алексей Геращенко провел рабочее совещание с представителями энергетического комплекса. Большую часть объектов восстановят до Дня основания Северной столицы.

