В 2024 году ГАТИ выдала свыше 70 ордеров на благоустройство территорий в Петербурге

В целом на проекты по озеленению дворов и зон отдыха было выделено 27 миллиардов рублей.

В прошлом году Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала 73 разрешения на проведение работ в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Уже более 50 благоустроенных территорий смогли оценить жители Петербурга. Среди таких объектов — сквер имени Расула Гамзатова, набережная Большой Невки от Третьего Елагина моста до Парка 300-летия, а также пляжи "Дюны" и "Северный".

В целом в 2024 году на проекты по озеленению дворов и зон отдыха было выделено 27 миллиардов рублей, добавили в инспекции.

Ранее мы сообщили о том, что более 80 мемориалов Петербурга и Ленобласти привели в порядок в 2024 году.

Фото: ГАТИ