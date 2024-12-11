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В 2024 году ГАТИ выдала свыше 70 ордеров на благоустройство территорий в Петербурге
Сегодня, 10:46
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В 2024 году ГАТИ выдала свыше 70 ордеров на благоустройство территорий в Петербурге

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В целом на проекты по озеленению дворов и зон отдыха было выделено 27 миллиардов рублей.

В прошлом году Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала 73 разрешения на проведение работ в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

Уже более 50 благоустроенных территорий смогли оценить жители Петербурга. Среди таких объектов — сквер имени Расула Гамзатова, набережная Большой Невки от Третьего Елагина моста до Парка 300-летия, а также пляжи "Дюны" и "Северный".

В целом в 2024 году на проекты по озеленению дворов и зон отдыха было выделено 27 миллиардов рублей, добавили в инспекции.

Ранее мы сообщили о том, что более 80 мемориалов Петербурга и Ленобласти привели в порядок в 2024 году.

Фото: ГАТИ

Теги: гати, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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