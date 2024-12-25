В Петербурге в прошлом году благоустроили 57 пространств

В целом в городе ежегодно растет площадь зеленых насаждений.

В прошлом году Петербург признали лучшим городом в РФ по реализации программы "Формирование комфортной городской среды", напомнил губернатор Александр Беглов 8 января.

Благодаря этой программе было благоустроено 57 общественных пространств – парков, скверов, набережных и пляжей. В целом в Петербурге ежегодно растет площадь зеленых насаждений.

Особое внимание город уделяет местам для занятий спорта и семей с детьми. За год создали 230 детских и 100 спортивных площадок.

Продолжаем эту работу. Комфорт и уют в городе – один из 10 стратегических приоритетов, которые вошли в нашу программу развития на следующие 5 лет. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: на производство работ в 2024 году в ГАТИ Петербурга выдали более 5 тыс. ордеров.

Фото: Telegram / Александр Беглов