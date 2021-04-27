Как бизнес помогает развивать городскую среду Петербурга

Не только городские власти стремятся улучшить жизнь Северной столицы.

В 2023 году Петербург в очередной раз вошел в топ самых комфортных для проживания городов-миллионников. Северная столица набрала 264 балла из 360 максимально возможных, лучше результаты только у Москвы. Достижению такого высокого результата способствовало создание комфортных и современных общественных пространств в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" ставил своей целью увеличение индекса качества городской среды в Петербурге. По данным Смольного, в результате, по сравнению с 2019 годом удалось увеличить этот показатель на 9%. Всего с начала реализации проекта в городе появилось более 154 объектов – зеленые территории, кинологические площадки, места для активного и спокойного отдыха, прогулок, занятий спортом.

Только в 2022 году в Петербурге появилось более 50-ти новых пространств. Одним из самых масштабных проектов года стало открытие третьей очереди музея "Остров фортов". Там реконструировали главную площадь, разместили зоны спорта и интеллектуальных игр, а также восстановили часть форта "Петр Первый".

Фото: ВКонтакте/ Кронштадт | Остров фортов

В Петербурге также завершили четвертый этап строительства пешеходного маршрута от Песочной набережной до Барочного моста в Петроградском районе.

Фото: Telegram/ Анатолий Повелий

Но не только городские власти стремятся сделать Санкт-Петербург лучше, в этом заинтересованы и такие крупные компании, как Сбер. Благодаря Сберу, в прошлом году в Петергофе на Торговой площади открыли памятную скульптуру фонтанщика. Скульптура, созданная членом Санкт-Петербургского союза художников России Николаем Карлыхановым, была установлена по инициативе депутата ЗакСа Петербурга Михаила Барышникова на средства Сбера, а также при содействии фонда "Кузница героев".

Фото: пресс-служба Сбера

И на этом же месте, где теперь красуется "Фонтанщик", в 2017 году Сбер открыл первый в России умный светомузыкальный фонтан с видео-лазерной проекцией и автоматической многоэтапной системой очистки воды, который может работать в режиме обучающего комплекса. Например, транслировать лекции, сопровождаемые синхронизированным динамическим оформлением из воды, света и музыки. На его водный экран можно проецировать любое изображение.

Фото: Piter.tv

Если раньше Сбербанк просто поддерживал важные культурные проекты, то теперь мы стремимся внести свой вклад в создание социальной инфраструктуры. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Благодаря Сберу Торговая площадь в Петергофе теперь стала центром притяжения для жителей и гостей города.

Такой же фонтан позднее появился и у жителей Калининграда. Он также, как и в Петергофе, оборудован видео-лазерной проекцией, автоматической многоэтапной системой очистки воды и может работать в режиме обучающего комплекса. На его водный экран размером 6 на 12 м можно проецировать любое изображение. Как отметили в Сбере, этот светомузыкальный гидродинамический фонтан стал крупнейшим в Северо-западном федеральном округе.

Фото: ВКонтакте/ Балтрайон | Калининград

Начиная с 2016 года, Сбер построил фонтанные комплексы в Петергофе, Саратове, Ярославле, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове-на-Дону, Пензе, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калуге, Липецке, Дербенте и других городах страны. Такие фонтаны становятся центрами притяжения для детей и взрослых, оживляют архитектурный облик городов и используются в образовательных целях.

Главное фото: Piter.tv