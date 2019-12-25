  1. Главная
К октябрю в Московском районе благоустроят Смоленский сквер
Сегодня, 10:44
К октябрю в Московском районе благоустроят Смоленский сквер

На территории пространства установят скамейки, построят детский скалодром.

В Московском районе Петербурга по программе "Формирование комфортной городской среды" благоустраивают Смоленский сквер. Для обеспечения работ был выдан ордер Государственной административно-технической инспекции. 

На территории пространства установят скамейки, построят детский скалодром, выполнят мощение плиткой и создадут декоративное покрытие из коры крупной фракции. Кроме того, планируется дополнительное озеленение территории. 

Работы разрешены до 15 октября. 

Ранее мы сообщили о том, что новая спортивная площадка появилась на Ланской улице. Там могут заниматься люди разного возраста и уровня подготовки. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

