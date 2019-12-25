К октябрю в Московском районе благоустроят Смоленский сквер

На территории пространства установят скамейки, построят детский скалодром.

В Московском районе Петербурга по программе "Формирование комфортной городской среды" благоустраивают Смоленский сквер. Для обеспечения работ был выдан ордер Государственной административно-технической инспекции.

На территории пространства установят скамейки, построят детский скалодром, выполнят мощение плиткой и создадут декоративное покрытие из коры крупной фракции. Кроме того, планируется дополнительное озеленение территории.

Работы разрешены до 15 октября.

