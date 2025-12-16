Будущий Пейзажный парк готовят к благоустройству

Площадь объекта составляет свыше 49 гектаров.

В Красногвардейском районе Северной столицы пространство будущего Пейзажного парка начали готовить к благоустройству. Стартовала санитарная очистка леса от аварийных деревьев, передает телеканал "Санкт-Петербург" 19 июня.

Перед расчисткой специалисты провели дендрологическое исследование. Результаты проверки показали, что 90% зеленых насаждений находятся в хорошем состоянии и будут сохранены.

Площадь объекта составляет свыше 49 гектаров. На берегу Охты появится современное общественное пространство, где обустроят велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и парковки.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)