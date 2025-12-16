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Будущий Пейзажный парк готовят к благоустройству
Сегодня, 12:49
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Будущий Пейзажный парк готовят к благоустройству

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Площадь объекта составляет свыше 49 гектаров.

В Красногвардейском районе Северной столицы пространство будущего Пейзажного парка начали готовить к благоустройству. Стартовала санитарная очистка леса от аварийных деревьев, передает телеканал "Санкт-Петербург" 19 июня. 

Перед расчисткой специалисты провели дендрологическое исследование. Результаты проверки показали, что 90% зеленых насаждений находятся в хорошем состоянии и будут сохранены. 

Площадь объекта составляет свыше 49 гектаров. На берегу Охты появится современное общественное пространство, где обустроят велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и парковки. 

Ранее на Piter.TV: скверу в Петербурге присвоят имя Александра Демьяненко. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: благоустройство, пейзажный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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