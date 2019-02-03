В комблаге рассказали, как готовили Петербург к 1 сентября

Прошла генеральная уборка всех территорий и дорог, которые прилегают к образовательным учреждениям.

Комитет по благоустройству Петербурга усиленно готовился ко Дню знаний. В частности, прошла генеральная уборка всех территорий и дорог, которые прилегают к образовательным учреждениям.

Ежедневно дорожники тратили до 8 тыс. кубометров воды, чтобы удалить загрязнения с проезжей части и тротуаров. На уборку ушло 5,5 тыс. литров "шампуня". На полигон вывезено почти 1,3 тыс. "кубов" мусора и свыше 1,1 тыс. тонн смета.

За неделю привели в порядок более 38 тыс. "квадратов" набивного покрытия и 34 тыс. "квадратов" газонов. Кроме того, убрали и помыли 57,5 тыс. урн, полили 30 тыс. деревьев, 125 тыс. "квадратов" цветников.

В первый день осени улицы чистят 540 единиц техники и 892 работника ручного труда.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга