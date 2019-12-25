  1. Главная
В Репино планируют благоустроить безымянный сквер у пересечения Приморского шоссе и 2-го Балтийского переулка
Сегодня, 10:46
Общая площадь планируемой зоны благоустройства составляет 5,6 га.

Центр комплексного благоустройства Петербурга объявил тендер на разработку проекта благоустройства безымянного сквера в Репино, расположенного вблизи пересечения Приморского шоссе и 2-го Балтийского переулка. Об этом свидетельствуют данные потала госзакупок. 

Общая площадь планируемой зоны благоустройства составляет 5,6 га. Завершить подготовку проекта планируют уже к 1 декабря 2025 года. Бюджетные средства Санкт-Петербурга выделят на выполнение проектно-изыскательных работ, стоимость которых предварительно оценена в 4,2 млн рублей.

Подрядчику предстоит выполнить целый спектр задач: провести геодезические изыскания, подготовить визуализации проекта, ознакомить население с предлагаемыми изменениями, разработать документацию и сметные расчеты.

Отдельное внимание уделено требованиям безопасности детских и спортивных объектов, а также использованию долговечных твёрдых покрытий.

Ранее мы сообщили о том, что у моста Александра Невского построят тоннель длиной 623 метра.

Фото: Pxhere  (носит иллюстративный характер) 

