В Севкабель Порту пройдет юбилейный фестиваль WOOF: за два дня планируется пристроить более 90 собак и кошек

Задача фестиваля – помочь людям сделать осознанный выбор, чтобы новый дом стал для питомца домом навсегда.

В Петербурге готовятся к проведению пятого юбилейного благотворительного фестиваля-пристройства бездомных животных WOOF. Мероприятие состоится 12 и 13 сентября в пространстве "Севкабель Порт" на Кожевенной улице.

Организаторы из фонда помощи животным "Ника" сообщили, что планируют побить собственный рекорд. По словам президента фонда Веры Митиной, в прошлом году петербуржцы забрали домой 90 подопечных приютов. Она подчеркнула, что для команды важна не цифра, а то, что каждое пристройство означает закрытую историю животного в приюте. В этом году они надеются сделать счастливыми еще больше питомцев.

Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко отметила, что ответственное пристройство является частью культуры заботы о животных в России, где сейчас насчитывается около 3,6 млн кошек и собак без постоянного дома. Она добавила, что задача фестиваля – помочь людям сделать осознанный выбор, чтобы новый дом стал для питомца домом навсегда.

Посетители смогут познакомиться с привитыми и стерилизованными животными под присмотром их кураторов. Организаторы уточнили, что формат мероприятия исключает импульсивные решения: команда поможет подобрать питомца, подходящего конкретной семье. Тем, кто пока не готов к усыновлению, предложат узнать о волонтерстве или внести пожертвования.

Фестиваль разделен на два тематических дня: 12 сентября будут представлены собаки, а 13 сентября – кошки. Помимо зоны знакомств, гостей ждут благотворительный маркет, консультации ветеринаров и пункт сбора помощи для приютов. Вход на мероприятие свободный.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском парке Победы открылась благотворительная фотовыставка "Я буду твоим лучшим другом".

Фото: Сайт фестиваля WOOF