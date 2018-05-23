Фонд "Милосердие детям" приглашает петербуржцев стать волшебниками

В рамках акции "Гирлянда добра", направленной на исполнение желаний детей из детских домов и реабилитационных центров для детей-инвалидов, каждый может передать ребятам новогодние подарки.

Фонд "Милосердие детям" объявляет старт ежегодной благотворительной акции "Гирлянда добра", направленной на исполнение желаний детей из детских домов и реабилитационных центров для детей-инвалидов. Каждый желающий может принять участие и внести вклад в создание настоящего новогоднего чуда для ребят, информирует пресс-служба фонда.

Уже много лет фонд собирает детские письма Деду Морозу, наполненные простыми и искренними мечтами. Часто ребята просят подарки не только для себя, но и для своих близких и даже домашних животных. Ознакомиться с пожеланиями детей можно на сайте фонда, где представлен список участников акции и их заветные мечты. Все желающие могут передать подарки в фонд, команда которого аккуратно упакует каждый из них, украсив бантом или лентой. Сюрпризы будут вручены ребятам на новогодних мероприятиях.

Для нас это не просто работа, это наша миссия. Мы счастливы видеть улыбки на лицах детей, когда они получают свои подарки. Александра Шурманова, директор по развитию фонда "Милосердие детям"

Каждый участник акции получит благодарственное письмо, а главное — искреннюю благодарность и эмоции детей. Чтобы присоединиться к акции, нужно зарегистрироваться на сайте фонда или связаться с организаторами по телефону или электронной почте.

Фото: Благотворительный фонд "Милосердие детям"