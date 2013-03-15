Благоустройство Заневского парка завершится в конце лета

Работы стартовали в 2021 году. Сейчас специалисты приступили ко второму этапу.

Стало известно, какие работы проведут в Заневском парке во время второго этапа благоустройства. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия.

В ближайшее время в зеленой зоне появятся урны, скамейки и другие малые архитектурные формы, карусель для маломобильных граждан. Специалисты восстановят газоны и поврежденное плиточное покрытие, произведут посыпку набивных дорожек. Кроме того, появятся новые световые кинетические скульптуры — Солнца, Меркурия и парада планет. Также в парке установят 129 опор освещения.

Дизайн дорожек, детских площадок отсылает к теме космоса. Благоустройство будет завершено до конца лета.

Фото: Анатолий Повелий