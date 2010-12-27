Губернатор Ленобласти поблагодарил сотрудников ФСБ и МЧС за помощь на ЧМ-2018

Александр Дрозденко вручил благодарственные письма.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил благодарственные письма за помощь при подготовке и проведении Чемпионата мира-2018. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Благодарность главы получили начальник пограничного Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенанта Сергей Дорофеев и начальник ГУ МЧС Росии по Ленобласти генерал-майор Евгений Дейнека. Также глава региона не забыл упомянуть коллективы, которые лучшим образом обеспечивали безопасность при подготовке и во время проведения Чемпионата мира по футболу.

На базе в Рощино тренировалась сборная Хорватии, и в том числе благодаря вашей работе безопасность команды и местных жителей была обеспечена на высочайшем уровне. Александр Дрозденко, губернатор Лениаградской области

В четверг, 30 августа, в Рощино стартовал международный турнир по футболу памяти В. А. Гранаткина.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области