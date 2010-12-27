В Рощино стартовал международный турнир по футболу памяти В. А. Гранаткина

На стадионе "Рощино-Арена" стартовал престижный международный турнир по юношескому футболу.

Ежегодный турнир среди Юношеских команд посвященный памяти первого вице-президента футбольной ассоциации ФИФА стартовал в поселке Рощино в Выборгском районе. В рамках турнира на поле встретятся сборные из восьми стран.

Впервые розыгрыш Мемориала Валентина Гранаткина прошел в 1981 году в Москве. Идею проведения памятного соревнования предложил действующий на тот момент президент ФИФА Жоао Авеланж. Вплоть до 1992 году турнир еще трижды проводился на столичных площадках, а после - переместился в Санкт-Петербург, где проходит до сих пор. Поселок Рощино принимает соревнования впервые, в качестве дополнительной площадки. Возведенный к ЧМ-2018 стадион "Рощино-Арена" оказался подходящим местом для проведения турнира. Потому часть игр было решено перенести туда. Финал состязания, как это исторически сложилось, пройдет на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.

Кстати, самой титулованной сборной среди участников турнира является сборная России. Юные футболисты нашей страны уже 10 раз выигрывали первые призы на Мемориале Валентина Гранаткина. С учетом побед советских сборных число триумфов возрастает до 19.

Календарь матчей:



30 августа (четверг)

12:00 Кыргызстан - Казахстан ("Рощино Арена")

19:00 Санкт-Петербург - Турция ("Рощино Арена")

31 августа (пятница)

12:00 Литва - Армения ("Петровский")

19:00 Россия - Молдова ("Петровский")

1 сентября (суббота)

12:00 Турция - Казахстан ("Рощино Арена")

17:00 Санкт-Петербург - Кыргызстан ("Рощино Арена")

2 сентября (воскресенье)

10:00 Молдова - Армения ("Петровский")

15:00 Россия - Литва ("Петровский")

4 сентября (вторник)

12:00 Кыргызстан - Турция ("Рощино Арена")

19:00 Казахстан - Санкт-Петербург ("Рощино Арена")

5 сентября (среда)

12:00 Литва - Молдова ("Петровский")

19:00 Армения - Россия ("Петровский")

6 сентября (четверг)

12:00 Матч за 5-8 места. 3A - 4B ("Рощино Арена")

19:00 Матч за 5-8 места. 3B - 4A ("Рощино Арена")

7 сентября (пятница)

12:00 Полуфинал. 1A - 2B ("Петровский")

19:00 Полуфинал. 1B - 2A ("Петровский")

8 сентября (суббота)

12:00 Матч за 7-е место ("Рощино Арена")

17:00 Матч за 5-е место ("Рощино Арена")

9 сентября (воскресенье)

12:00 Матч за 3-е место ("Петровский")

17:00 ФИНАЛ ("Петровский")

Фото: группа ВКонтакте "Мемориал Валентина Гранаткина-2018"