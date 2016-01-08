Михайлова выступила на конференции, посвященной общению власти и бизнеса

Координатор штаба общественной поддержки губернатора отметила, что данное направление необходимо развивать.

В Санкт-Петербурге состоялась конференция с участием чиновников, общественников и предпринимателей. В качестве спикера, которому можно было задать вопросы, выступала координатор штаба общественной поддержки губернатора Мария Михайлова, рассказали "Сенсаций.Нет".

На этом мероприятии часто упоминали одну цель - сделать из Санкт-Петербурга бизнес-столицу России. Для этого было предложено несколько форматов сотрудничества, в том числе налаживания диалога между бизнесом и государством.

Мероприятие посвящено общению власти и бизнеса с целью развития малого и среднего предпринимательства в регионе, - отметила Мария Михайлова. - Это направление необходимо развивать.

Также Михайлова заявила, что несмотря на все трудности и пандемию коронавируса бизнес в Петербурге продолжал развиваться, и сейчас он превысил даже доковидные показатели.

Учитывая все эти показатели продолжается хорошая динамика роста предприятий малого и среднего бизнеса, количество самозанятых в регионе, – добавила координатор штаба.

Помимо Михайловой спикерами выступали еще пять человек: зампред Комитета по промышленной политики Смольного Ольга Горышина, директор по GR корпорации "ИнФинТех" Никита Донцов, руководитель "Академии МСП" Александр Харламов, гендиректор "Центра грузоподъемного оборудования" Александр Дружинин и руководитель Sitronics Анастасия Ершова. Они рассказали о собственном видении о том, что необходимо бизнесу и властям для эффективной работы.

По мнению Харламова, бизнесу необходима поддержка от правительства, а именно со стороны соцпомощи - должны быть особые условия для развития своего дела.

Горошина отмечает улучшение делового климата в Санкт-Петербурге, но городу пока не хватает инфраструктуры для поддержки малого и среднего бизнеса.

Михайлова в очередной раз напомнила, что в предпринимательской сфере в Петербурге работают 56% жителей. Это довольно большой показатель, благодаря которому у города есть все шансы стать бизнес-столицей. Однако необходимо сосредоточиться на предоставлении рабочих мест и развития рынка труда. Благодаря чему Петербург может еще прославиться в качестве места, где находятся высококлассные специалисты.

Фото: пресс-служба RC Group