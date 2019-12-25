В Петербурге пройдёт пройдет 8-й Международный бизнес-форум недвижимости

Участие в деловой программе бесплатно при регистрации на официальном сайте мероприятия.

В Санкт-Петербурге 25-26 сентября 2024 года пройдет 8-й Международный бизнес-форум недвижимости (МБФН), посвященный вопросам развития строительной отрасли и смежных сфер. Основная тема форума этого года — "Инвестиции, налоги, консалтинг. Факторы роста для регионов". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

МБФН-2024 станет площадкой для обсуждения глобальных целей правовой и налоговой поддержки бизнеса в условиях высоких кредитных ставок. Участники форума рассмотрят перспективы законодательных решений для улучшения инвестиционного климата в строительной и имущественной сферах России.

К участию приглашены представители Правительства РФ, Минэкономразвития, Арбитражных судов, Росреестра и других ведомств. Участие в деловой программе бесплатно при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Фото: официальный сайт "Международный бизнес-форум недвижимости"