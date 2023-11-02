Комитет по строительству Петербурга поддержит юных участников чемпионата "Искатели профессий"

Чемпионат 2024/25 охватывает 73 современные профессии и пройдет на базе 25 образовательных учреждений города.

Комитет по строительству Санкт-Петербурга вновь стал партнером регионального чемпионата "Искатели профессий", поддержав компетенцию "Технологии информационного моделирования BIM". В этом сезоне чемпионат расширил возрастные категории до трёх групп: 6-8, 9-11 и 12-13 лет. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Чемпионат 2024/25 охватывает 73 современные профессии и пройдет на базе 25 образовательных учреждений города. Юные участники от 4 до 13 лет смогут познакомиться с профессиями, попробовать свои силы в соревнованиях и получить навыки, которые помогут им в будущем.

Прием заявок продлится до 1 ноября. Соревновательный этап пройдет с 1 по 10 декабря.

Фото: Академия цифровых технологий