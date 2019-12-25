Билайн выяснил, как изменился стиль общения россиян с появлением мессенджеров

Билайн провел опрос среди своих абонентов с помощью сервиса "Мобильные опросы". Оператор поинтересовался у клиентов, как с появлением мессенджеров изменился формат их коммуникаций и стиль общения. Как оказалось, большинство жителей российских регионов (82%) считают, что возникла новая цифровая культура общения. Прежде всего, россияне уверены (76% респондентов), что появление мессенджеров увеличило скорость их общения.

Формируется новый цифровой этикет

Благодаря широкому распространению общения в онлайне возникает новый цифровой этикет. Например, 54% россиян (по СЗФО – 52%) используют аудиосообщения (так называемые "войсы") при общении в мессенджерах.

Вопреки существующему мнению о том, что отправка "войса" создает определенные неудобства для его получателя, 66% опрошенных (по СЗФО 68%) не считают невежливым отправку "войса", даже если у его отправителя есть возможность написать текст.

Большинство уверены (61% по России, 63% по СЗФО), что обмен "войсами" в мессенджере не является адекватной заменой беседы по телефону. При этом 73% (по СЗФО – 76%) считают допустимым совершать голосовой звонок без предварительной договоренности об этом в мессенджере.

Звонки VS чаты: пока побеждают первые

С распространением смартфонов и мобильного интернета 51% респондентов в регионах России (ЦФО, СЗФО, ДФО) стали меньше звонить по телефону, причем это больше относится к женщинам, чем к мужчинам. В Москве доля тех, кто выбирает мессенджер, а не звонок, еще выше – 59%.

Прежде всего, звонки остаются приоритетным способом общения для поддержания связи с коллегами. "Чаще звоню для решения рабочих вопросов, чем пишу в мессенджерах", – так ответили 53% опрошенных жителей России. Интересно, что мужчины звонят деловыми партнерами чаще, тогда как женщины предпочитают больше обсуждать деловые вопросы в чатах.

Самым популярным мессенджером во всех регионах России, по данным опроса, является WhatsApp – 80%, за ним Telegram – 22%, Viber – 19%, Мессенджер VK – 15%. В СЗФО список выглядит так же, но мессенджер VK чуть популярнее Viber – 20% и 17% соответственно.

Чтобы клиенты могли отправлять сообщения с "тяжелыми" фотографиями, видеороликами и звуковыми файлами, совершать видеозвонки через мессенджеры и комфортно общаться с помощью мобильного интернета, билайн увеличивает мощность сети 4G. Например, в этом году билайн запустил 4G в тоннелях петербургского метро. Теперь клиенты оператора могут разговаривать и выходить в интернет во всех тоннелях красной, синей, оранжевой линии, а также на зеленой линии от станции "Рыбацкое" до станции "Приморская".

В исследовании с помощью сервиса "Мобильные опросы" приняло участие 2 470 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающие на территории России. Выборка контролировалась по полу, возрасту и Федеральному округу.

Фото: pexels