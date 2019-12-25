В администрации Выборгского района обсудили вопросы безопасности на дорогах

Совещание провел замглавы районной администрации Дмитрий Самойленко. На собрании обсуждались мероприятия, направленные на снижение аварий на дорогах и железных переездах.

В администрации Выборгского района состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В работе приняли участие представители общественности, ГИБДД, предприятий, ответственных за содержание автомобильных дорог и железнодорожных переездов, комитета образования Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Совещание провел замглавы районной администрации Дмитрий Самойленко. На собрании обсуждались мероприятия, направленные на снижение аварий на дорогах и железных переездах.

Старший государственный инспектор отдела ГИБДД УМВД по Выборгскому району Сергей Королев рассказал, число ДТП со смертельным исходом сократилось, уменьшилось и количество наездов на пешеходов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество ДТП сократилось вдвое.

Представители ГИБДД отметили, что для обеспечения безопасности пешеходов необходимо выполнить в полном объеме мероприятия по разграничению тротуаров и проезжей части ограждениями.

Рассматривались также вопросы о ремонте и содержании региональных и муниципальных дорог. В связи с погодными условиями дорожный ремонт начнется во второй половине апреля.

На заседании рассматривались также обращения, поступившие от жителей города. Поступило множество жалоб от населения по поводу несоблюдения водителями введенных на Крепостной улице ограничений. Принято решение о перекрытии ул. Крепостной.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО