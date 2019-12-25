Школьники Всеволожского района поборолись за лучшее знание и соблюдение ПДД

В соревнования приняли участие 33 команды.

Во Всеволожске 28 марта состоялся конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо-2022". Он является командным первенством среди детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Ленобласти.

Соренования проводятся для того, чтобы напомнить детям о правилах дорожного движения. За звание лучших инспекторов ЮИД поборолись 33 команды и 132 участника. Конкурсы оценивала судейская коллегия, в которую вошли инспекторы ГИБДД УВД Всеволожского района и сотрудники МБОУДО ДДЮТ.

Программа соревнования состояла из практических и теоретических знаний. Участники продемонстрировали знания в очерёдности проезда перекрёстка транспортными средствами, оказании первой доврачебной помощи, фигурном вождении велосипеда на оборудованной препятствиями площадке. Немаловажным этапом был творческий конкурс на тему "Культура в дорожном поведении — залог безопасного движения".

Победителем соревнований стали ребята из Сертоловской СОШ №1. Второе место досталось СОШ №3 из Всеволожска. Тройку победителей закрывают участники из Колтушской СОШ.

Текст и фото: Мария Шпинева для Piter.tv