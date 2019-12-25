Специалисты ООПТ Ленобласти рассказали, как отличить безногую ящерицу от гадюки

Настоящую змею в сентябрьском лесу также вполне можно увидеть.

В сентябре в лесах Ленинградской области можно встретить не только ядовитых змей, но и их безопасных двойников. В среду, 16 сентября, Дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 47 региона сообщила на своем канале в МАХ о встречах с веретеницей ломкой.

Специалисты пояснили, что это животное часто принимают за змею из-за длинного тела и отсутствия ног, однако оно является безногой ящерицей и совершенно не опасно для человека. Отмечается, что при встрече веретеница обычно старается скрыться, а если почувствует угрозу – может отбросить хвост, который позже отрастает снова.

При этом настоящую змею в сентябрьском лесу также вполне можно увидеть. Специалисты напомнили, что в теплые солнечные дни гадюки остаются активными. Единственной ядовитой змеей в регионе является гадюка обыкновенная, тогда как другой распространенный вид – уж – для человека безвреден.

По словам сотрудников Дирекции ООПТ, гадюка может обитать в самых разных местах, включая территорию рядом с экотропами, особенно если посетитель сойдет с привычного маршрута. Обычно рептилия старается избежать контакта с человеком и уползает при встрече, но укусить она может, если почувствует угрозу — например, если на нее случайно наступить или попытаться поймать. Специалисты подчеркнули, что особенно осторожными стоит быть на зарастающих вырубках и в высокой траве. Для прогулок рекомендуется надевать закрытую обувь, например резиновые сапоги, а растения перед собой лучше аккуратно раздвигать палкой.

Если же гадюка все-таки укусила, главное – не паниковать и постараться как можно меньше двигаться. На место укуса необходимо наложить чистую повязку. Если пострадала рука, следует сразу снять кольца, часы и браслеты, так как отек будет быстро увеличиваться. Пострадавшему можно давать воду небольшими порциями, после чего нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Особую срочность вызывает ситуация, если укушен ребенок.

Специалисты категорически предостерегли от распространенных ошибок: нельзя накладывать жгут, прижигать или разрезать рану, пытаться выдавить или отсосать яд, экспериментировать с народными средствами и употреблять алкоголь. При встрече со змеей самое правильное решение – не трогать ее, спокойно отойти и дать возможность уползти. Они добавили, что в сентябрьском лесу еще стоит сохранять бдительность, однако бояться каждого шороха не нужно — гораздо полезнее знать его обитателей и правильно вести себя при встрече.

Фото: Дирекция ООПТ Ленобласти