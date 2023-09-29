В петербургских троллейбусах на экранах показывают количество безбилетников

Подсчет идёт в режиме реального времени.

На экранах троллейбусов в Петербурге теперь показывают, сколько людей не оплатили проезд. Комплекс оборудования, позволяющий считать "зайцев", используют в троллейбусах "Авангард", "Премьер" и "Ольгерд". Об этом узнал "Петербургский дневник".



Информация о числе не оплативших проезд также передаётся на пульты диспетчерского контроля предприятия "Горэлектротранс", и все интегрировано с городской интеллектуальной транспортной системой. Благодаря этому контролёры знают, на какой маршрут им стоит обратить внимание.



Оборудование для подсчета безбилетников также устанавливают на ретротрамваях "Достоевский" и "Довлатов", но сами вагоны пока не работают на линиях.

Фото: Петербургский дневник (Алексей Мавлиев)