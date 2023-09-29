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В петербургских троллейбусах на экранах показывают количество безбилетников
Сегодня, 12:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В петербургских троллейбусах на экранах показывают количество безбилетников

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Подсчет идёт в режиме реального времени.

На экранах троллейбусов в Петербурге теперь показывают, сколько людей не оплатили проезд. Комплекс оборудования, позволяющий считать "зайцев", используют в троллейбусах "Авангард", "Премьер" и "Ольгерд". Об этом узнал "Петербургский дневник".

Информация о числе не оплативших проезд также передаётся на пульты диспетчерского контроля предприятия "Горэлектротранс", и все интегрировано с городской интеллектуальной транспортной системой. Благодаря этому контролёры знают, на какой маршрут им стоит обратить внимание.

Оборудование для подсчета безбилетников также устанавливают на ретротрамваях "Достоевский" и "Довлатов", но сами вагоны пока не работают на линиях.

Фото: Петербургский дневник (Алексей Мавлиев)

Теги: безбилетники, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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