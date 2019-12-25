Бетономешалка сбила 11-классника на велосипеде на Чугунной улице

Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В Калининском районе Петербурга подростка сбила бетономешалка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В среду, 27 октября, на Чугунной улице 47-летний водитель бетономешалки Mercedes-Benz Actros на пешеходном переходе сбил 16-летнего подростка с велосипедом.

Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали разрыв селезёнки, перелом рёбер и костей таза. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Вечером 27 октября в массовом ДТП на КАД погиб человек в спецодежде.

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