С 4 июля в восьми городах Ленобласти ветераны смогут бесплатно ездить на такси

Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника учреждения социального обслуживания, прикрепленного к ветерану.

В Ленинградской области с 4 июля стартует пилотный проект – бесплатные поездки на такси для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Поездки доступны в рамках восьми городов – Выборг, Гатчина, Кингисепп, Кировск, Луга, Сосновый Бор, Тихвин и Тосно. Воспользоваться услугами такси бесплатно могут инвалиды Великой Отечественной войны, участники ВОВ, военнослужащие последнего военного призыва в годы войны и лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны в период ВОВ.

Заказать такси на любое удобное время сможет сам ветеран, его представитель или родственник, позвонив по телефону работника учреждения социального обслуживания, прикрепленного к ветерану.

Просубсидированы будут поездки каждого ветерана на общую сумму до 3 тысяч рублей на человека до конца 2022 года. Дополнительную информацию можно по телефонам 8 (800) 350-06-05 и 8 (812) 539-46-24.

Фото: пресс-служба регионального правительства