Вход в Эрмитаж 7 декабря станет бесплатным

В честь Дня святой Екатерины, покровительницы Эрмитажа, все музейные комплексы можно будет посетить абсолютно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Так, 7 декабря жители и гости Северной столицы смогут свободно пройти в Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I. Бесплатные билеты появятся на официальном сайте музея 5 декабря в 10:00. Дополнительные партии билетов разместят на сайте 5 декабря в 16:00 и 6 декабря в 10:00. Также получить бесплатный билет возможно будет прямо в кассах музеев в день события.

Кассы эрмитажных комплексов на Дворцовой площади будут открыты с 11:00 до 17:00. Во избежание большого наплыва людей в гардеробы и холлы, доступ к кассовым пунктам организуют малыми группами.

Фото: Piter.TV