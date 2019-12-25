На Большом катке Елагина острова представят отрывки из балета "Щелкунчик"

Первые мини-спектакли пройдут в ближайшие субботу и воскресенье, 6 и 7 декабря.

В декабрьские выходные Большой каток на Елагином острове примет спектакли Государственного ледового балета Санкт-Петербурга. Как информирует пресс-служба Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Кирова, зрители увидят фрагменты знаменитого балета "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского.

Первые мини-спектакли пройдут в ближайшие субботу и воскресенье, 6 и 7 декабря. Начало запланировано на 15:30 и 17:30. Мероприятия открыты для каждого гостя парка.

Нначиная с 1 декабря Большой каток Елагина острова доступен для посещения всеми желающими. Каждый день предусмотрены утренние бесплатные сессии катания с 9:00 до 11:00 как в рабочие, так и в выходные дни.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове