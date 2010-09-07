Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стартовала в Петербурге

12 августа Мариинская больница организует акцию "Трепетное сердце", в рамках которой горожане смогут пройти бесплатный медицинский осмотр, включая электрокардиограмму и консультацию кардиолога.

В Петербурге стартовала специальная неделя, посвящённая профилактике болезней сердца, приуроченная к международному Дню здорового сердца, отмечаемому 11 августа, пишет "Петербургский дневник".

Пресс-служба городской администрации подчеркнула, что данная программа объединяет медицинские, информационные и культурные мероприятия, призванные не только информировать население, но и мотивировать горожан улучшать качество жизни путём отказа от вредных привычек, регулярного мониторинга здоровья и внесения положительных изменений в повседневные привычки.

12 августа Мариинская больница организует акцию "Трепетное сердце", в рамках которой горожане смогут пройти бесплатный медицинский осмотр, включая электрокардиограмму и консультацию кардиолога. Пациентам, нуждающимся в хирургическом вмешательстве, предложат плановую госпитализацию для дальнейшего обследования. Запись на бесплатную проверку проводится предварительно посредством электронной почты callcenter@mariin.ru, где необходимо указать своё полное имя, дату рождения и контактные данные.

Центром общественной медицины и профилактики здоровья откроет выставку "Факторы риска для вашего здоровья. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний", а также проведут тематические экскурсии. Специалисты напоминают, что основой эффективной профилактики сердечных недугов служат здоровые привычки: сбалансированное питание, регулярные занятия физической активностью минимум 150 минут еженедельно, постоянный контроль кровяного давления, уровня сахара и холестерина, а также полный отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

В июле 2025 года городская администрация утвердила новую программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2025-2030 гг. Программа нацелена на совершенствование всех аспектов лечения и диагностики, внедрение новейших технологий, укрепление материальной базы лечебных учреждений.

Ранее действующая программа была успешно завершена в 2024 году, позволив городу достигнуть целевых индикаторов по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Средняя продолжительность жизни в Санкт-Петербурге в 2024 году составила 75,7 года, превосходя общероссийский показатель в 73,7 года. В городе функционирует сеть клиник, специализирующихся на лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также центры профилактики и диспансерного наблюдения, занимающиеся предотвращением преждевременной смерти от сосудистых патологий. В 2024 году высокотехнологичные методы лечения применялись в 17 учреждениях здравоохранения. Действуют специализированные структуры: четыре липидных центра, два инсульта-центра и восемь кабинетов антикоагулянтной терапии.

Программа медицинского сопровождения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями включает диспансерный учёт и амбулаторное лечение не менее 80% пациентов, перенёсших острые патологии сосудов. Минимум 70% гипертоников с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений находятся под постоянным дистанционным контролем давления.

Фото: Piter.TV