Исаакиевский собор можно будет посетить бесплатно 23 января

Специальный сюрприз приготовлен для 240-го гостя: он получит эксклюзивное издание музея "Non omnis moriar: Записная книжка Огюста Монферрана" и коллекционную памятную медаль.

В честь 240-летия знаменитого архитектора Огюста Монферрана администрация Исаакиевского собора решила сделать вход свободным для всех посетителей. Об этом официально объявила пресс-служба храма-музея.

Каждый желающий сможет присоединиться к праздничным мероприятиям в пятницу, 23 января. В этот день основная экспозиция собора будет доступна без взимания платы. Посетителям достаточно будет приобрести бесплатный билет в кассе музея. Осмотр же знаменитой колоннады останется платным.

Специальный сюрприз приготовлен для 240-го гостя: он получит эксклюзивное издание музея "Non omnis moriar: Записная книжка Огюста Монферрана" и коллекционную памятную медаль, изготовленную Санкт-Петербургским монетным двором специально к юбилею собора.

Ранее мы сообщили о том, что посещаемость Русского музея побила рекорды в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV