Вход в Эрмитаж сделают бесплатным в День учителя

С 2025 года в честь Всемирного дня учителей Государственный Эрмитаж открывает двери всех своих экспозиций для бесплатного посещения жителями и гостями Петербурга, сообщает пресс-служба музея.

Ежегодно 5 октября посетители смогут свободно осмотреть Главный музейный комплекс, Главный штаб, реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", дворец Меншикова, музей Императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I. Особенностью праздника станут бесплатные экскурсии по открытому хранилищу реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня".

Электронные билеты появятся на официальном сайте Эрмитажа поэтапно. Также в этот день их можно будет приобрести непосредственно в кассе музея, соблюдая живую очередь. Число бесплатных билетов ограничено возможностями каждого комплекса.

Посещение состоится по определённым сеансам, но посетители смогут находиться в музеях до самого закрытия.

Фото: Piter.TV