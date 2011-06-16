Во время репетиции "Алых парусов" 27 июня ЗСД станет бесплатным для водителей

В этот период в центре Северной столицы разведут мосты и закроют несколько улиц.

Во время генеральной репетиции праздника выпускников "Алые паруса", 27 июня, в Петербурге проезд по части Западного скоростного диаметра станет бесплатным. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов накануне.

Мера распространится в пятницу с 16:00 до 21:00 на все маршруты между южной и северной развязками с Кольцевой автодорогой. В этот период в центре Северной столицы разведут мосты и закроют несколько улиц.

Платным останется участок между северной развязкой с КАД и трассой "Скандинавия".

Если вы едете с юга до Белоострова или Нового шоссе, нужно заплатить только за участок от КАД-Север – независимо от точки въезда. То же правило действует и в обратном направлении. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Петербурге в ночь на "Алые паруса" будет работать общественный транспорт.

Фото: Piter.TV