Эксперты прокомментировали предложение сделать бесплатным газ для работы "Вечного огня"

Бывают случаи, что огонь отключают из-за неуплаты.

Владимир Путин поддержал идею сделать бесплатным газ для работы мемориалов "Вечного огня". Инициативу прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты обратили внимание на то, что "Газпром" и раньше заключал договоры о безвозмездных поставках газа для воинских мемориалов, но это не было общей практикой. Это приводило к неприятным случаям. Например, пламя гасили из-за неуплаты счетов или в целях экономии средств муниципальных бюджетов. Подобные ситуации происходили в Мурманске, Нижегородской области, во Владивостоке. После принятия окончательного решения инциденты станут невозможными.

Ранее Piter.TV показал, как ребенок потушил Вечный огонь в Красном Селе.

Фото: Piter.TV