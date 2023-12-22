В Петербурге установят дополнительные бесплатные туалеты на время празднования Дня Победы

Водоканал установит дополнительные бесплатные туалеты на время празднования Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
В самых многолюдных местах города разместят 78 дополнительных туалетных кабин. Жители и гости Петербурга смогут посетить туалеты, которые находятся в хозяйственном ведении предприятия, бесплатно.
Дополнительные туалеты установят:
– на Дворцовой площади – 50 биокабин;
– на Якорной площади в Кронштадте – 10 биокабин;
– в парке Сосновка – 6 биокабин;
– в Петродворцовом районе, напротив ЖК "Династия" – 4 биокабины;
– на площади Победы – 4 биокабины;
– в пос. Металлострой, пл. Академика Глухих, д. 1 – 4 биокабины.
Остальные стационарные туалеты Водоканала будут работать в обычном режиме. Расположение и график работы можно посмотреть на интерактивной карте по ссылке.
Напомним, с 1 января 2022 года все общественные туалеты Водоканала стали бесплатными для посетителей.
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Фото: Водоканал Санкт-Петербурга (архив)
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