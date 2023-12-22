В Петербурге установят дополнительные бесплатные туалеты на время празднования Дня Победы

Напомним, с 1 января 2022 года все общественные туалеты Водоканала стали бесплатными для посетителей.

Водоканал установит дополнительные бесплатные туалеты на время празднования Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В самых многолюдных местах города разместят 78 дополнительных туалетных кабин. Жители и гости Петербурга смогут посетить туалеты, которые находятся в хозяйственном ведении предприятия, бесплатно.

Дополнительные туалеты установят:

– на Дворцовой площади – 50 биокабин;

– на Якорной площади в Кронштадте – 10 биокабин;

– в парке Сосновка – 6 биокабин;

– в Петродворцовом районе, напротив ЖК "Династия" – 4 биокабины;

– на площади Победы – 4 биокабины;

– в пос. Металлострой, пл. Академика Глухих, д. 1 – 4 биокабины.

Остальные стационарные туалеты Водоканала будут работать в обычном режиме. Расположение и график работы можно посмотреть на интерактивной карте по ссылке.

Напомним, с 1 января 2022 года все общественные туалеты Водоканала стали бесплатными для посетителей.

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Фото: Водоканал Санкт-Петербурга (архив)