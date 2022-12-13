В "ВКонтакте" пользователи стали бесплатно получать стикеры

Чтобы проверить, входите ли вы в это число счастливчиков, зайдите в магазин стикеров и посмотрите, есть ли у вас бесплатные паки.

С 1 февраля и по сегодняшний день всё у большего количества пользователей "ВКонтакте" стикеры становятся бесплатными. По информации некоторых пабликов, это не баг, а аукцион невиданной щедрости, но не для всех. В редакции Piter.tv как минимум 4 человека уже смогли получить стикеры бесплатно.

Скриншот: ВКонтакте

По неподтверждённой информации, "ВКонтакте" проводит эксперимент. Получили вы или не получили возможность пользоваться стикерами бесплатно, от вас не зависит. Отбор происходил в случайном порядке.

Скриншот: ВКонтакте

Чтобы проверить, входите ли вы в это число счастливчиков, зайдите в магазин стикеров и посмотрите, есть ли у вас бесплатные паки. Если нет, то не расстраивайтесь, возможно, потом они появятся и у вас. Те пользователи, у кого стикеры в "ВКонтакте" не стали бесплатными, всё равно могут получить некоторые наборы просто так. Для этого в магазине стикеров нужно зайти в графу "Бесплатно".

Скриншот: ВКонтакте

Главное фото: pxhere.com