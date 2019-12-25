Над Ленобластью утром 10 июня уничтожили несколько беспилотников

В Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Ленобласти около шести часов утра 10 июня был объявлен режим воздушной опасности из-за отражения атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ряде районов введены ограничения мобильной связи и интернета. В шесть утра силами ПВО один беспилотник был уничтожен над Тосненским районом. Жертв и разрушений нет. Затем беспилотник был уничтожен над Ломоносовским районом Ленобласти. Без жертв и разрушений. В Гатчинском районе беспилотник был подавлен средствами РЭБ. Упал без ущерба. На месте работают специальные службы.

В Пулково вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Временные ограничения сняты с 08:04.

Фото: unsplash (George Kroeker)