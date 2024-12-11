Во Всеволожском районе сбили БПЛА

Разрушений нет, никто не пострадал.

Над Ладожском озером во Всеволожском районе силами ПВО уничтожен беспилотник. Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 29 января.

Отмечается, что разрушений нет, никто не пострадал. Глава региона поблагодарил военных за защиту Ленинградского неба.

В настоящее время беспилотная опасность в регионе снята. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 24 января уничтожили два БПЛА.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)