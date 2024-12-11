Беременная петербурженка упала на льду в Рыбацком

Врачи принимают меры, чтобы предотвратить угрозу выкидыша.

После падения на скользком льду беременная женщина из Петербурга рискует потерять ребёнка. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", 36-летняя жительница Рыбацкого вечером 22 января была госпитализирована в НИИ скорой помощи. Накануне, около 17 часов, она поскользнулась и упала возле дома 1 на Шлиссельбургском проспекте, получив травму живота на 21-й неделе беременности.

Спустя какое-то время женщина почувствовала недомогание и вызвала скорую помощь. Врачи принимают меры, чтобы предотвратить угрозу выкидыша.

По данным агентства, ещё несколько человек пострадали на заснеженных и обледенелых улицах северной столицы. Так, 55-летнему мужчине, упавшему на льду рядом с домом 17 на Северном проспекте в посёлке Металлострой, диагностированы переломы большой и малой берцовых костей левой ноги.

23-летняя девушка из посёлка Понтонный упала на лёд около двух часов ночи на Парковой улице, возвращаясь домой. Ей поставили диагноз "ушиб мягких тканей головы".

34-летняя жительница Колпино, упавшая на ледяной поверхности возле дома 29 на проспекте Ленина, была доставлена в 33-ю городскую больницу с переломом правой стопы со смещением костных фрагментов.

В деревне Кипень Ломоносовского района пострадал 14-летний подросток, который тоже поскользнулся и упал. Степень серьёзности его травм уточняется.

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Фото: Piter.TV