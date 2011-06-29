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Председатель ЗакСа Петербурга Бельский отправился в командировку на СВО
Сегодня, 15:48
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Председатель ЗакСа Петербурга Бельский отправился в командировку на СВО

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В заявке были средства связи и радиоэлектронной борьбы, а также приборы для обнаружения и подавления беспилотников.

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский отправился в 22-ю командировку в зону СВО. Главная цель поездки – привезти участникам гуманитарную помощь, рассказал спикер парламента. 

В заявке были средства связи и радиоэлектронной борьбы, а также приборы для обнаружения и подавления беспилотников. Кроме того, военнослужащим доставили детские письма. 

Возвращаться в Петербург будем уже с новым списком необходимого – для большей оперативности. Важно оказывать военнослужащим непрерывную и своевременную поддержку, работать слаженно – фронт и тыл.

Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге откроется полиграфический салон, где будут работать ветераны СВО. В этом году заработают 10 подобных павильонов. 

Фото: Telegram / Спикер Бельский 

Теги: александр бельский, сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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