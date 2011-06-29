Председатель ЗакСа Петербурга Бельский отправился в командировку на СВО

В заявке были средства связи и радиоэлектронной борьбы, а также приборы для обнаружения и подавления беспилотников.

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский отправился в 22-ю командировку в зону СВО. Главная цель поездки – привезти участникам гуманитарную помощь, рассказал спикер парламента.

В заявке были средства связи и радиоэлектронной борьбы, а также приборы для обнаружения и подавления беспилотников. Кроме того, военнослужащим доставили детские письма.

Возвращаться в Петербург будем уже с новым списком необходимого – для большей оперативности. Важно оказывать военнослужащим непрерывную и своевременную поддержку, работать слаженно – фронт и тыл. Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге откроется полиграфический салон, где будут работать ветераны СВО. В этом году заработают 10 подобных павильонов.

Фото: Telegram / Спикер Бельский