Об этом и других перспективных отечественных проектах на ПМЭФ рассказал первый вице-премьер РФ.

Между Усть-Лугой и Калининградом собираются запустить беспилотные суда – "автономное судовождение". Как заявил на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, маршрут обозначен между портами Петербурга и Калининграда. Срок, на который ориентируются в правительстве к реализации – 2024 год.

Проект стал одним из ряда перспективных задач, которые обладают "вытягивающим" эффектом к сквозным технологиям, отметил Белоусов. Новые проекты могут стать точками фокусировки технологических стартапов, добавил вице-премьер.

В числе таких задач, "список которых открыт": производство электромобилей (включая батареи и электродвигатели), работа в сетях 5G и 6G (включая оборудование), создание медицинских гаджетов и платформ их обработки, создание коммерческого беспилотного трафика (трассу между Москвой и Петербургом планируют запустить к 2024 году), беспилотная доставка грузов (проект вместе с "Почтой России"), создание линии российской медицинской техники и "авиационных средств".

Видео: Piter.tv