  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:13
114
fixator Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Между Усть-Лугой и Калининградом собираются запустить беспилотные суда

0 0

Об этом и других перспективных отечественных проектах на ПМЭФ рассказал первый вице-премьер РФ.

Между Усть-Лугой и Калининградом собираются запустить беспилотные суда – "автономное судовождение". Как заявил на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, маршрут обозначен между портами Петербурга и Калининграда. Срок, на который ориентируются в правительстве к реализации – 2024 год.

Проект стал одним из ряда перспективных задач, которые обладают "вытягивающим" эффектом к сквозным технологиям, отметил Белоусов. Новые проекты могут стать точками фокусировки технологических стартапов, добавил вице-премьер.

В числе таких задач, "список которых открыт": производство электромобилей (включая батареи и электродвигатели), работа в сетях 5G и 6G (включая оборудование), создание медицинских гаджетов и платформ их обработки, создание коммерческого беспилотного трафика (трассу между Москвой и Петербургом планируют запустить к 2024 году), беспилотная доставка грузов (проект вместе с "Почтой России"), создание линии российской медицинской техники и "авиационных средств".

Видео: Piter.tv

Теги: андрей белоусов, беспилотные суда
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии