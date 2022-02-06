Белки-летяги удивили своими акробатическими трюками в Нижне-Свирском заповеднике

Они мастерски управляют своим «полетом» с помощью хвоста и лап.

Почему белка-летяга получила такое название? Ответ очевиден – благодаря своим удивительным прыжкам-полетам! Нижне-Свирский государственный заповедник поделился завораживающим видео, на котором запечатлены эти невероятные акробатические трюки.

Эти удивительные грызуны способны преодолевать до 50 метров за один прыжок благодаря уникальной кожной складке между лапками, которая превращается в своеобразный "парашют". В Ленинградской области белки-летяги встречаются редко и находятся под особой охраной.

"Не стесняйтесь ставить видео на повтор – это действительно завораживающее зрелище!" – призывают сотрудники заповедника, отмечая, что наблюдение за этими животными в естественной среде – большая удача для исследователей и фотографов.

Интересный факт: несмотря на название, летяги не летают в прямом смысле, а планируют между деревьями, мастерски управляя своим "полетом" с помощью хвоста и лап. Эти ночные животные ведут скрытный образ жизни, поэтому их редко удается увидеть в дикой природе.

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Видео: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник