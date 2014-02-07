Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днём России

Вести страну к новым победам будет молодое поколение, отметил губернатор Северной столицы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский обратились к жителям Северной столицы с поздравлением в честь Дня России.

"Сегодня мы отмечаем один из главных и любимых праздников — День России! Всех нас объединяет гордость за наше Отечество, за подвиги наших предков, за наши нынешние победы" говорится в сообщении

Чиновники подчеркнули, что Россия — страна с великой историей, которая всегда шла своим путём и давала отпор любым вызовам. Особое внимание в обращении уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое, по словам Беглова и Бельского, продемонстрировало единство многонационального народа России и преемственность поколений.

"Санкт-Петербург со времён основания Петром Первым всегда был в авангарде развития страны, центром инноваций, промышленности, науки и культуры"

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Фото: Piter.TV