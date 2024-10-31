Губернатор представил проект бюджета Санкт-Петербурга

В ближайшие 3 года общий объем бюджета составит более 4 трлн рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил проект бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. В ближайшие 3 года общий объем бюджета составит более 4 трлн рублей, из которых на 2025 год приходится более 1 трлн рублей, рассказал портал "Строительный Петербург".

В текущем году наш город впервые преодолел дефицит социальных учреждений. Всего планируется сдать в эксплуатацию более 100 социальных объектов, из них 37 садиков и 38 школ

Строительство социальной инфраструктуры города, которая включает в себя строительство новых школ, детских садов, больниц и объектов спорта далее будет осуществляться в плановом режиме.

Видео: портал "Строительный Петербург"