В Петергофе для школы № 439 построили бассейн

На улице Блан-Менильская, дом 5, литера А, в Петергофе завершилось строительство здания бассейна для средней общеобразовательной школы № 439. Объект возводился в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству, рассказал портал "Строительный Петербург".
Для перехода в существующее здание школы сделана галерея. На первом этаже здания расположены: зал для плавания с малым бассейном, раздевалки, душевые, санузлы, лаборатория анализа воды.
На втором этаже находятся: бассейн для физкультурно-оздоровительных занятий с тремя дорожками, зал для сухого плавания, санузлы, душевые, раздевалки.
Для маломобильных групп населения обеспечена беспрепятственная среда.
Фото: портал "Строительный Петербург"
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