В Петергофе для школы № 439 построили бассейн

Для перехода в существующее здание школы сделана галерея.

На улице Блан-Менильская, дом 5, литера А, в Петергофе завершилось строительство здания бассейна для средней общеобразовательной школы № 439. Объект возводился в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству, рассказал портал "Строительный Петербург".

Для перехода в существующее здание школы сделана галерея. На первом этаже здания расположены: зал для плавания с малым бассейном, раздевалки, душевые, санузлы, лаборатория анализа воды.

На втором этаже находятся: бассейн для физкультурно-оздоровительных занятий с тремя дорожками, зал для сухого плавания, санузлы, душевые, раздевалки.

Для маломобильных групп населения обеспечена беспрепятственная среда.

Фото: портал "Строительный Петербург"