Видео: как бомбоубежище и бывший ночной клуб у сквера "Цоя" превращают в детский бассейн

Сейчас в бомбоубежище начался ремонт внутренних интерьеров.

Экскурсовод Павел Перец опубликовал видео из бомбоубежища у сквера Цоя, в котором в 2022-м году откроется детский бассейн. Пока что объект выглядит не лучшим образом: пол затоплен и горы бетонных обломков, которые когда-то были стенами.

Ранее Piter.TV рассказывал, что это первое в Петербурге приспособление защитного сооружения гражданской обороны под детский бассейн. В 90-е годы там находился известный ночной клуб "Тоннель". Бомбоубежище находится под управлением ГБУ СШОР по плаванию "Радуга". Бассейн будет рассчитан в том числе и на детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении смогут заниматься до 450 человек в день.

Видео: ВКонтакте / Экскурсии по Петербургу и Москве. Павел Перец