Трехкратные чемпионки РФ по баскетболу 3х3 тренируются в новом спорткомплексе Петербурга

В учреждении будут развивать все виды баскетбола, в том числе баскетбол для глухих, баскетбол на колясках, и городскую версия баскетбола 3х3.

Трехкратные чемпионки РФпо баскетболу 3х3 тренируются в новом спортивном комплексе Петербурга. Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина начал работу в феврале 2023 года.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", комплекс рассчитан на 700 человек. В учреждении будут развивать все виды баскетбола, в том числе баскетбол для глухих, баскетбол на колясках, и городскую версия баскетбола 3х3.

Буквально неделю назад вернулись с чемпионата России, мы заняли первое место. Я впервые стала чемпионкой. Девочки из моей команды уже трижды подтверждали этот статус. Я думаю, что зал в большей части поспособствовал нашим результатам, потому что гораздо легче адаптироваться к игре на финале, потому что точно такие же условия. Даная Белькович, игрок команды ЦОП Санкт-Петербург, чемпионка России по баскетболу 3х3

Сейчас в комплексе доукомплектовывают тренажерный зал и медико-восстановительный блок. С начала нового учебного года кроме взрослых спортсменов в спортивном комплексе начнут заниматься и юные любители баскетбола. Также тут планируется проводить чемпионаты и первенства России и Петербурга.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"