Судно столкнулось с причальной стенкой в Финском заливе в Петербурге

Ущерб устанавливается.

Транспортная полиция проводит проверку после навала несамоходного стояночного судна на причальную стенку, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Утром 4 ноября в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в Финском заливе в районе Лисьего Носа оторвалась баржа и врезалась в понтоны и лодку. Судно из-за сильного ветра отделилось от канатов и въехало в причальную стенку.

В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Ущерб устанавливается.

Ранее мы рассказывали о том, что морской беспилотник "Оркан" презентовали в Большом порту Петербурга.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО