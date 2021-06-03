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Судно столкнулось с причальной стенкой в Финском заливе в Петербурге

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Ущерб устанавливается.

Транспортная полиция проводит проверку после навала несамоходного стояночного судна на причальную стенку, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Утром 4 ноября в дежурную часть полиции поступила информация о том, что в Финском заливе в районе Лисьего Носа оторвалась баржа и врезалась в понтоны и лодку. Судно из-за сильного ветра отделилось от канатов и въехало в причальную стенку. 

В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Ущерб устанавливается.

Ранее мы рассказывали о том, что морской беспилотник "Оркан" презентовали в Большом порту Петербурга. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Теги: лисий нос, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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